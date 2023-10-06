Kendi yaktığı anız ateşinde yanarak öldü

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hisar Köyü'nde yaşayan Muzaffer Bayar'ın gün boyu kayıp olduğunu fark eden yakınları, Bayar'ın akşam da eve dönmemesi üzerine jandarmaya haber vererek yardım istedi.

Köye gelen jandarma ekipleri yaptığı arama arama çalışmalarında evin yakınlarındaki sarp bir arazinin yanmış olduğunu fark etti. Ekipler arazide yaptığı aramalarda Bayar'ın yanmış haldeki cansız bedenini buldu. Bayar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde ise arazide anız ateşi yaktığı tahmin edilen Muzaffer Bayar'ın alevleri kontrol etmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek bayıldığı ve baygın halde alevlerin arasında kaldığı tahmin ediliyor.