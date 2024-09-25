Kendilerine Casperlar adını takan çete üyesi polis katiline sahip çıktı. Küstahlığa bakın

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Kendilerine Casperlar adını takan çete üyesi polis katiline sahip çıktı. Küstahlığa bakın

Ümraniye'de Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis Şeyda Yılmaz'a ağlarken kendilerine Casperlar' diyen grubun çete lideri küstahça paylaşım yaptı. Geçti'yi sahiplenen illegal oluşum, "Sizde memur Casperlarda kardeş bitmez" paylaşımı yaptı.

Dudullu'da motosiklet hırsızlığı suçuyla gözaltıyken ailesiyle görüştüğü sırada kaçan ve 26 farklı suç dosyası bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti peşinden koşan polislerce yakalandı. Polisin silahını alan Geçti, polislere ve çevredekilere ateş etmeye başladı.

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Kurşunlardan biri kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) baş bölgesine isabet etti. Kadın polis ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Emniyette sorgusu tamamlanan Yunus Emre Geçti çöp poşeti giydirilip Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına bindirilerek Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na çıkartılmıştı. Cani adam tutuklanmıştı.

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Yaşanan acı olay kısa sürede Türkiye'de gündeme oturdu. Caniye tepkiler yağarken sosyal medya infial yaratan içerikler de paylaşıldı.

Kendilerine Casperlar adını takan bir oluşum katil Yunus Emre Geçti'ye sahip çıktı. Haberi paylaşan illegal grup not olarak da, "Sizde memur Casperlarda kardeş bitmez" ifadelerini kullandı.
Çetenin paylaşımı emniyete ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şikayet edildi.

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