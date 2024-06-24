Kendilerine özel yüksek dolar kuru istediler

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger sektörler ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EVSİD Başkanı Talha Özger sabit döviz kurundan şikayet eden ve kurdaki artışın maliyetler ile ham madde fiyatlarındaki artışların altında kalması üretici ihracatçıyı zor duruma soktu.

Özger dolayısıyla rekabet gücünün azaldığını da belirtti. EVSİD Başkanı, ihracatçı için özel kur için yönetimden destek beklediklerini vurguladı.

Kahramanmaraş ve çevresindeki büyük depremlerin de etkili olduğunu vurgulayan Özger “2024’ün kalan aylarında ihracatta zor günlerin olacağını biliyoruz. Hedefimiz yılın ikinci yarısında ihracatın artması ve yeniden 3,5 milyar dolar seviyelerine gelebilmek. Ama en önemlisi küresel ölçekte ihracat sıralamasındaki beşinciliğimizi korumak.” ifadelerini kullandı

Öte yandan Özger “En fazla ihracat gerçekleştiren ürün gruplarından elektrikli ev ve mutfak eşyalarında ihracatımızın birim kg değerinin yüzde 0,9 artarak 4,59 dolar/kg’dan 4,64 dolara yükselmesi sektörümüz için olumlu. “ dedi.

Özger, “Bizler için birim ihracat değeri çok önemli. Hedefimiz, 2024 yılının kalan aylarında ihracat birim fiyatlarında 4,4 dolar, değerde ise ihracatın artması ve yeniden 3,5 milyar dolar seviyelerine gelebilmek. Ama en önemlisi küresel ölçekte ihracat sıralamasındaki beşinciliğimizi korumak.” Şeklinde konuştu.