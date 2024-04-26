Kendini Barbie ilan etti! Ünlü oyuncudan sosyal medyayı sallayan pozlar

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Kendini Barbie ilan etti! Ünlü oyuncudan sosyal medyayı sallayan pozlar
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu. Küçükköse’nin paylaşımının altına yazdığı “Barbie” notu ise dikkat çekti.

Kara Sevda adlı dizideki performansıyla ünü geniş kitlelere ulaşan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Aşk hayatıyla ve cesur pozlarıyla magazin gündeminde olan Hazal Filiz Küçükköse, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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“BARBİE GİBİ HİSSEDİYORUM”

Paylaştığı her gönderi gündem olan ünlü oyuncu verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesabından pembe kıyafeti ile yaptığı paylaşımın altına “Kendimi Barbie gibi hissediyorum” notunu yazan Hazal Filiz Küçükköse’ye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lisans eğitimine Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde başlayan Küçükköse okulu 3. sınıfta bırakıp Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu.

Ünlü oyuncu, oyunculuk eğitimlerinin ardından ilk televizyon tecrübesini Deniz Yıldızı adlı dizi ile yaşadı.

2014 senesinde oyuncu Tuan Tunalı ile evlenen Hazal Filiz Küçükköse, 2018 yılında boşanmıştır.

Beni Affet, Ustura Kemal, Uçurum, Zemheri gibi ünlü yapımlarda da rol almıştır.

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