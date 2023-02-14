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  • Kendini emekli subay olarak tanıtıp Alevi vatandaşlara iftira attı. KRT Genel Yayın Yönetmeni isyan etti

Kendini emekli subay olarak tanıtıp Alevi vatandaşlara iftira attı. KRT Genel Yayın Yönetmeni isyan etti

Kendini emekli subay olarak tanıtan bir şahıs sosyal medyada “Arap Alevisi Nusayrilerin en yoğun olduğu il Hatay'dır. Bazı kişilerde din iman merhamet arama...” diyerek Hataylı Alevilere iftira atıp yağmacılıkla suçladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:11
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Kendini emekli subay olarak tanıtıp Alevi vatandaşlara iftira attı

Kendini emekli subay olarak tanıtıp Alevi vatandaşlara iftira attı. KRT Genel Yayın Yönetmeni isyan etti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği illerden biri Hatay oldu. Felaketin ilk anlarında AFAD'ın müdahalesi yetersiz kalırken bölgede pek çok yağma ve hırsızlık olayı yaşandı.

Kendini emekli subay olarak tanıtan Ahmet Müfit Kutlu isimli şahıs, sosyal medya hesabından konuya ilişkin çirkin bir provokasyona imza attı. Kutlu, yaptığı paylaşımda "Arap Alevisi Nusayrilerin en yoğun olduğu il Hatay'dır. Bazı kişilerde din iman merhamet arama..." ifadeleriyle Hataylı Alevi depremzedeleri yağmacılıkla suçlayarak hedef gösterdi.

Kutlu, gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımını silerek yeni bir paylaşımda bulundu. Yeni paylaşımında da Alevilere yönelik provokasyonuna devam eden Kutlu, "Samandağ CHP İlçe Başkanı kişi, babasının evine boşalttığı TIR'ın hesabını umarım verecektir" ifadeleriyle CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın üzerine atılan iftirayı savundu.

"BU CEHALETLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ?"

Provokasyonu sosyal medya hesabından gündeme getiren krttv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner, Kutlu'ya çok sert tepki gösterdi. Güner, "Biz felaketin yaralarını el birliğiyle sararız da, bu Ahmet Müfit gibilerin cehaleti ve yavşaklığıyla nasıl başa çıkacağız?" ifadelerini kullandı.

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