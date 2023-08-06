Kendini eve kilitleyip elinde bıçakla polise direndi

Antalya’da psikolojik rahatsızlığı bulunan vatandaş 4 katlı binanın 2’inci katının penceresinde elinde bıçak ile polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Şahıs 2’nci kattan korkuluklar yardımı ile 1’nci katın korkuluklarına tutundu. Bu esnada dengesini kaybeden genç 1’inci kattan zemin kata çakıldı.

KAYNAK: İHA
Kendini eve kilitleyip elinde bıçakla polise direndi

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 807 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında akşam saatlerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre; bir süredir psikolojik rahatsızlığı bulunan Emre S.(28) kendisini eve kilitledi.

Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Emre S. zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulundu. Şahıs, elindeki bıçak ve cam gibi kesici aletlerini boğazına dayadı, evinin camlarını kırdı bazı ve eşyaları yola fırlattı.

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Sağa sola bağırarak polislerin kendisine iletişim kurmasına izin vermedi. Polislerin ikna çalışması içerden devam ederken, şahsı tanıyanlar da olay yerine geldi.

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"BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ"

İkna çalışmaları devam ederken, şahıs tekrar ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Şahıs 2’inci kattan korkuluklar yardımı ile 1’inci katın korkuluklarına tutundu,

Bu esnada polis biber gazıyla müdahale ettiği genç 1’inci kattan zemin kata düştü. Yaralanan şahıs ambulans ekiplerinin ilk yardımı sonrasında ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda, şahsın annesi de biber gazından etkilendi.

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