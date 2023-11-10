Kendini gasp eden 2 şüpheliyi arabasıyla çarparak öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ukraynalı turistin kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli 2 şüpheliyi takip edip aracıyla çarparak ölümüne sebep verdiği olayda, gasp edilen çantadaki miktarın 35 bin Euro olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Kendini gasp eden 2 şüpheliyi arabasıyla çarparak öldürdü

Olay, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist D. C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen M.O. ve E.B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi.

D.C. ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi.

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BİR ADET TABANCA VE BİR BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı. Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, M.O. ve E.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

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Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin Euro olduğu öğrenildi.

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