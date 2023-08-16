Kendini polis olarak tanıttı 5 kilogram altını alıp kaçtı

İstanbul Esenyurt’ta Ali A.N.’yi telefonla arayan şüpheliler 'adınız sahte altın soruşturmasına karıştı' diyerek 5 kilogram altınını aldıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı.

KAYNAK: DHA
Kendini polis olarak tanıttı 5 kilogram altını alıp kaçtı

Esenyurt’ta 3 Ağustos Perşembe günü polise başvuran Ali A.N., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Ali A.N. ifadesinde, "Beni telefonla aradılar. Önce polis olduğunu söyleyip sonra savcı olduğunu söyleyen bir kişiyle konuşturdular. Adımın sahte altın soruşturmasına karıştığını söyleyip, temize çıkmam için evde bulunan tüm altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Altınları kontrol edip bana geri vereceklerdi. Ben de söyleneni yaptım. Altınları gelen kişiye teslim ettim. Ancak beni bir daha aramayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin altın dolu poşetleri aldıktan sonra güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli Barış E.(29) gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydının olduğu belirlendi. Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiği, şebekenin kandırdığı kişilerden para veya ziynet eşyalarını teslim aldığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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