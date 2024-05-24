‘Kendini yakarak öldürdü’ demişti: Korkunç gerçeği oğlunun ifadesi ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Kendini yakarak öldürdü’ demişti: Korkunç gerçeği oğlunun ifadesi ortaya çıkardı

Muğla'da Hasan Bulut, birlikte yaşadığı Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Bulut, hayatını kaybeden Yılmaz'ın intihar ettiğini söylerken, üvey oğlu Halil A.’nın ifadesi acı gerçeği ortaya çıkarttı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde oto elektrikçisi Hasan Bulut ile birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, Düğerek Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

19 Mayıs Pazar günü gerçekleşen olayda Bulut, şişede bulunan benzini üzerine dökerek kadını ateşe verdi.

Çığlıklarını duyan komşuları Yılmaz'ın yardımına koşarak alevleri söndürdü.

Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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“ANNEMİN YANIŞINI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORDU”

Hasan Bulut, olayın ardından polise verdiği ifadesinde Hanife Yılmaz'ın kendi üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ve intihar ettiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın da ifadesine başvuruldu.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.’nın, “Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık” dediği belirtildi.

Gözaltına alınan Hasan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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