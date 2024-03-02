Kendisinden 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Gelibolu'da 4 gündür kendisinden hiçbir haber alınmayan Batuhan Baykuş’un yakınları durumu polise ihbar etti. Batuhan Baykuş’un Gazi Süleyman Paşa Mahallesindeki ikametine gelen polisler eve girdiğinde Batuhan Baykuş’u hareketsiz bir biçimde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Batuhan Baykuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Batuhan Baykuş’un cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan evinde ölü bulunan Batuhan Baykuş’un siroz hastası olduğu iddia edildi.