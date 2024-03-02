Kendisinden 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kendisinden 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kendisine 4 gündür ulaşılamayan 46 yaşındaki Batuhan Baykuş evinde ölü bulundu.

Gelibolu'da 4 gündür kendisinden hiçbir haber alınmayan Batuhan Baykuş’un yakınları durumu polise ihbar etti. Batuhan Baykuş’un Gazi Süleyman Paşa Mahallesindeki ikametine gelen polisler eve girdiğinde Batuhan Baykuş’u hareketsiz bir biçimde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Batuhan Baykuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Batuhan Baykuş’un cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan evinde ölü bulunan Batuhan Baykuş’un siroz hastası olduğu iddia edildi.aw153382-01.jpg

Son Haberler
Emre Mor: Alioski ile evlenebilirim Spor
Emre Mor: Alioski ile evlenebilirim
Yolu kapatan iklim aktivistlerini arabayla ezerek geçmeye çalıştı Dünya
Yolu kapatan iklim aktivistlerini arabayla ezerek geçmeye çalıştı
Akrobatik hareketler yapmak istedi, acı içinde kaldı Gündem
Akrobatik hareketler yapmak istedi, acı içinde kaldı
Kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Orman yangınında 2 kişi öldü Dünya
Orman yangınında 2 kişi öldü
Ağırlık çalışırken parmağından oldu Video
Ağırlık çalışırken parmağından oldu
Vakıfbank dev fabrikayı kelepir fiyata icradan satıyor. Fabrika 138 dönüm alan üzerine kurulu Ekonomi
Vakıfbank dev fabrikayı kelepir fiyata icradan satıyor. Fabrika 138 dönüm alan üzerine kurulu