Kendisinden haber alınamayan hemşire ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kendisinden haber alınamayan hemşire ölü bulundu
Gaziantep Nizip'te kendisinden 2 gündür haber alınamayan erkek hemşire evinde ölü bulundu.

Bir hemşirenin evinde ölü bulunduğu olay, Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Belkız Caddesi no 115'te meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 29 yaşındaki Bilal Yetkin'den ailesi ve arkadaşları haber alamayınca kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Bilal Yetkin'in yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilal Yetkin, itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen evinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ise Yetkin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Genç hemşirenin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evinde ölü bulunan Bilal Yetkin'in yeni atandığı ve 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Nizip Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladığı da öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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