Kendisine 5-6 ay ömür biçilen kadın doktorlarından daha uzun yaşadı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Fatma Duman, 35 yıl önce nadir hastalıklardan biri olan 'Skleroderma' hastalığına yakalandı. Gittiği birçok hastanede tedavisinin mümkün olmadığını ileri sürerek 5-6 ay ömür biçen doktorları hayatını kaybetti ama Fatma Duman 35 yıldır yaşamını sürdürmesi dikkat çekti.

KAYNAK: İHA
Kendisine 5-6 ay ömür biçilen kadın doktorlarından daha uzun yaşadı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık Beldesi'nde yaşayan Fatma Duman henüz 20'li yaşlarındayken, nefes darlığı, halsizlik, kas ağrıları gibi birçok şikâyet nedeniyle Ordu ve Trabzon illerinde doktorlara gitti. Ancak buralardaki doktorları Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerdeki Tıp Fakültesi hastanelerine gitmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

En son gittiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise sistemik skleroz olarak da bilinen nadir hastalık olan skleroderma teşhisini koydu. Doktorları bu hastalığın tedavisinin mümkün olmadığını 5-6 aylık ömrü kaldığı gerekçesiyle evine dönmesini tavsiye ettiler.

Ancak aradan geçen 35 yıldır Fatma Duman, hastalığa karşı yaşam mücadelesini sürdürürken, kendisine 5-6 ay ömür biçen doktorlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi.

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“HER DOKTORUM BANA 5-6 AY ÖMÜR BİÇMİŞLERDİ”

Nadir bir hastalık olan sklerodermaya karşı yaşam mücadelesini anlatan Fatma Duman, “Küçük yaşlardan beri rahatsızlığım vardı. Sık sık hasta olurdum ama, 20'li yaşlara gelince iyice hastalığım ilerledi. Bunun üzerine babam beni önce Ordu ve Trabzon'daki hastanelere götürdü. Daha sonra doktorların tavsiyesiyle İstanbul'da, Ankara'da hastanelere gittik. Bazı tedaviler uyguladılar ama iyileşemedim. Sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi için çok paraya ihtiyaç duyulduğunu söylediler. Hastalığımın milyonda bir görülen skleroderma denilen bir hastalık olduğunu söylediler.1996 yılında babam da vefat edince parasızlıktan tedaviye başlatamadık. Bana bakan doktorlarımın hemen hepsi 5-6 aylık ömrümün kaldığını hastalığın ilerlediğini söylediler” dedi.

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ÇAREYİ İTHAL İLAÇTA BULDU

Bir yakınının aracılığıyla tanışıp tedavi için yattığı Türkiye Hastanesi'nde yazılan ithal bir ilaçla yaşama tutunduğunu kaydeden Duman, “Ankara'da İstanbul'da gittiğim birçok hastanelerde 5-6 ay ömür biçilerek tedavimin mümkün olmadığı ileri sürüldü. 28 gün tedavi görürken bana bir ithal ilaç yazıldı. Bu ilaç sağlığımı her geçen gün iyileştirdi. Sonra memleketime evime döndüm ama bu ithal ilacı bana hayırseverlerin yardımıyla yurtdışından alıp göndermeye devam ettiler. Aradan 35 yıl geçti. Biraz da yaşlılığa bağlı sağlığım çok iyi olmasa da hala yaşamaya ben devam ediyorum ama bana 5-6 ay ömür biçen doktorlarımın vefat ettiğini öğrendim. Şimdi Kovanlık Beldesi'nde yaşlı annemle beraber yaşamaya devam ediyorum” diye konuştu.

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