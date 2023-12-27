Kendisine pornografik film gönderen patronuna dava açtı. Taciz skandalında detaylar...

İngiltere'de güzellik merkezindeki patronu Rohit Vikal'ın taciz ettiği April Freke isimli kadın, patronuna karşı açtığı taciz davasında haklı bulundu.

Tacizci patronun kadın çalışanına "seksi bacaklı" diye seslendiği ve ondan masaj yapmasını istediği öğrenildi.

Genç kadın, "Vikal sık sık bana dokunmaya çalışıyordu. İş bilgisayarıma pornografik içerikli filmler gönderdi" dedi.

Patronunun kötü niyetli isteklerine olumsuz yanıt verdikten kısa bir süre sonra maaşı düşürülen kadın çalışanın açtığı davada hakim kararını verdi. Mahkeme Vikal'ın haksız yere genç kadının maaşını azalttığına hüküm verdi. Hakim, Freke'yi haklı bulurken iş insanından genç kadına 1522 İngiliz poundu ödemesine karar verdi.

Mahkemeye delil olarak mesajlar gösterilirken Freke'nin baskı altında kaldığı ve kötü hissettiği vurgulandı.

Maaşında yapılan kesinti için Vikal'e 1522 İngiliz poundu ceza verilirken, cinsel taciz ve saldırı davası sonucunda verilecek para cezası henüz belirlenmedi.