Kendisine tecavüz eden kişiyi öldüren Sonay Aslaner’e 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, Sonay Aslaner, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve kızını da tehdit ettiğini iddia ettiği akrabası Mehmet Can'ı öldürmekten yargılandığı davada, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Ekim 2022 gecesi Aslaner'in evinin bahçesindeki tuvalete giderken Mehmet Can'ın cinsel saldırısına uğramasıyla başladı. Daha sonra Aslaner, yaşadıklarını eşiyle paylaşarak savcılığa şikayette bulundu.

İddianameye göre, Mehmet Can, Aslaner'i ve çocuklarını ölümle tehdit etti. Can'dan korunmak için yanına babasına ait bir silah alan Aslaner, karakoldan dönen Mehmet Can ile karşılaştı. Can’ın kızına cinsel saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Aslaner, ne yaptığını hatırlamadan silahla iki el ateş etti. Mehmet Can, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aslaner'e önce müebbet hapis cezası verildi, ardından "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanarak cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü. Ayrıca ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle de 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aslaner’in avukatı Neşe Nasırlıoğlu, müvekkilinin sistematik olarak maruz kaldığı saldırılardan korunmadığı için kendi hayatını savunmak zorunda kaldığını belirterek, meşru müdafaadan ceza verilmemesi gerektiğini savundu.