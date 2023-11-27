Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı

Bugün saat 19.30 sıralarında kentin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde meydana gelen olayda, Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.’yi darbetti. Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı.

DAYAK YEDİĞİ İKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.