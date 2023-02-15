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Sahte kimlikle hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı. Kendini emniyet müdürü olarak tanıttı

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki özel hastanede sahte polis kimliğiyle kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi, görevlilere N.E. isimli bebeğin hastanede olup olmadığını sordu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:35
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Kendisini emniyet müdürü olarak tanıttı. Hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sahte kimlikle hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı. Kendini emniyet müdürü olarak tanıttı
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Hastane görevlileri, şüphelinin kendilerine gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu fark edip bebek çalma girişiminde bulunan zanlıyı polise ihbar etti.

Bunun üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli Ali Beyhan F’yi (55) gözaltına aldı.

KENDİSİNİ EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK TANITTIĞINI SÖYLEDİLER

Zanlının üzerini arayan ekipler, Türkiye Polis Emeklileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Derneği ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü ibareli sahte kimlik kartları ile 53 bin 210 lira, 2 bin 575 dolar, 1050 avro, 5 çeyrek altın, yüzük, 0,25 gram altın, iki cep telefonu ele geçirdi.

Bu arada, bir araçta yapılan aramalarda da şüpheliye ait tabanca ile 2 şarjör ve 42 mermi bulundu.

Araçta bulunan üç kişi de Ankara’dan Hatay’a birlikte geldikleri Ali Beyhan F’nin kendisini çevrede emekli emniyet müdürü olarak tanıttığını söyledi.

Öte yandan, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki yağma, hırsızlık ve çeşitli adli olaylara yönelik gerekli önlemlerin alındığı, tüm olaylara müdahalenin de hızlıca yapılmasının sağlandığı belirtildi. (AA)

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