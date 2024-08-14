Kendisini kamelyaya asarak intihar etti. Parkta korku dolu anlar

Kaynak: İHA
Kendisini kamelyaya asarak intihar etti. Parkta korku dolu anlar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, parktaki kamelyaya kendini asarak intihar etti.

Battalgazi Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği öne sürülen Garip A., kendini kamelyaya astı.

Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi açarken sağlık ekipleri de kişiye müdahale etti.

Yapılan ilk müdahale sonrası şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.

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