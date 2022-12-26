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Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı Noel’de doğum günü kutladı

Mesih olduğunu iddia eden Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel’de doğum gününü kutladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:42
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Kendisini ‘Mesih’ ilan eden eski Refah Partili Hasan Mezarcı Noel’de doğum günü kutladı

Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı Noel’de doğum günü kutladı
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2000’lerin başında kendisini “Mesih” olarak ilan eden Yeniden Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, bir süredir dini kurallarla ilgili paylaşımlar yapan ve yasakları kaldırdığını söylüyordu. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Mezarcı bu kez de Noel’i doğum günü olarak kutladı.

Yayınlanan videoda, Hasan Mezarcı'nın Noel kutlamanın haram olduğuna yönelik açıklamalara tepki gösterdiği ve sonrasında doğum günü pastasındaki mumları üflediği görülüyor. "İyi ki doğdun Mesih, mutlu yıllar Mesih" alkışları arasında Noel'i doğum günü olarak kutlayan Hasan Mezarcı, bu görüntülerle sosyal medyanın diline düştü. 

HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı Düzce'nin Aydınpınar Köyünde 11 Mayıs 1954 tarihinde doğdu. İmam Hatip ve İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hasan Mezarcı, 6 Kasım 1991 tarihinde İstanbul'dan Refah Partisi milletvekili seçildi. Refah Partisi milletvekiliyken Atatürk'e hakaretleri ve laiklik karşıtlığı radikal söylemleri ile olay yaratan Hasan Mezarcı, partisinden ihraç edildi. Hasan Mezarcı, Atatürk'e ettiği hakaretler nedeniyle Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden kesinleşmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza açıklandığında Hasan Mezarcı Almanya'ya kaçmıştı. Hasan Mezarcı, 3 yıl sonra Türkiye'ye dönünce tutuklanıp Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinde 3 ay yatan Hasan Mezarcı 6 Mayıs 2002'de tahliye edildi. Hasan Mezarcı cezaevinden kendini Mesih ilan ederek çıktı. Hasan Mezarcı kendini Mesih ilan edince cezaevindeyken psikolojik işkenceye maruz kaldığı için akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi. Hasan Mezarcı ise cezaevinde işkence gördüğü ve akıl sağlığını yitirdiği iddialarını reddetti. 

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The Bilen Amca
26.12.2022 18:40
Bu adama devlet olarak maaş veriyor muyuz?  
 
düşünüyorum
26.12.2022 18:04
Herkesin yaptığı kendine, bizim dularımız ve selamlarımız anne ve oğluna olsun. Selam sizlere ey meryem ey isa mesih (müjdeci) allahın selamı tüm peygamberlere ve onları sevenlere olsun.  
 
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