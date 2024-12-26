Kendisini mesih ilan eden Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı

Hasan Mezarcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel'de doğum gününü kutladı. Mezarcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Seneler önce konuk olduğu bir televizyon programında kendisini 'Mesih' olarak ilan eden eski siyasetçi Hasan Mezarcı, her sene olduğu gibi bu sene de Noel'de doğum gününü kutladı.

"NOELİNİZ KUTLU OLSUN, MUTLU NOELLER"

Mezarcı, "Noeliniz kutlu olsun, mutlu noeller" notuyla doğum gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN MESİH"

Mezarcı'nın pastayı üflediği sırada yanında bulunanların da "İyi ki doğdun Mesih" diyerek doğum gününü kutladığı görüldü.