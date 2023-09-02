Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece'de yaşayan bir kişinin, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp evine gelen zanlıya 40 bin avro ve 300 gram altın vererek dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılığı gerçekleştiren ve daha önceden de 8 suç kaydı bulunan Bülent Y'yi yakaladı.

Beylikdüzü'nde gerçekleşen benzer olayın zanlısının da Bülent Y. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.