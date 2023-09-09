Kendisini yakalamak isteyen bekçiyi vurdu

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli, olaya müdahaleye gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 1 bekçi yaralanırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Kendisini yakalamak isteyen bekçiyi vurdu

İHA'nın haberine göre, olay, Evka 4 Mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, silahla etrafa ateş eden Ziya Ç.’yi (27) yakalamak istedi. Ziya Ç.’nin silahla ateş etmesi sonucu A.K. (34) isimli bekçi yaralandı.

Bekçiyi yaralayan Çatalkaya, sonrasında da çevreye rasgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı mahalle bekçisi A.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, şüpheli Ziya Ç.’nin evinde ailesi ile tartıştığı daha sonra evden çıkarak etrafa rast gele ateş ettiği öğrenildi.

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