Kene bir can daha aldı!

Kaynak: İHA
Kene bir can daha aldı!

Bolu'nun Gerede ilçesinde, kene ısırması sonucu rahatsızlanan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Şerife Halıcı'yı kene ısırdı. Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halıcı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bolu'da kene ısırması sonucu ölüm vakası ise ilk kez kayıtlara geçti.

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