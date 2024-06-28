Kenevir serası kuran şahıs yakayı ele verdi

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 30 şüphelinin ev, üst ve araçlarında arama yapıldı.

Operasyon sonucunda 8 kilo 400 gram kubar esrar, 2 bin adet ekstazi, 316 adet captagon, 232 gram metamfetamin, 945 kök kenevir bitkisi ve 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, bir şüphelinin evinin bahçesinde kenevir serası kurduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. Jandarma ekipleri, operasyonla ilgili soruşturmanın detaylarını titizlikle sürdürüyor.