'Keneye dikkat'. Uzman isim uyardı

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'Keneye dikkat'. Uzman isim uyardı
Kene sezonunun açılmasıyla birlikte uzman isimlerden de uyarılar üst üste gelmeye başladı. Ordu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özgür Enginyurt kene ile mücadelede yapılması gerekenleri açıkladı.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) karşı uyarılarda bulunan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kene ile mücadelede en etkili yöntemin tedbir, erken tanı ve tedavi olduğunu hatırlattı.

“FINDIK BAHÇELERİ VE PARKLARDA KENEYE RASTLANABİLİYOR”

Kene sezonunun açıldığını ifade eden Prof. Dr. Özgür Enginyurt, havaların ısınmasıyla birlikte sayılarının arttığına da dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

“Kene bizim korkulu rüyamız. Tek şansımız Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesiminde çok fazla ölümcül vaka ile karşılaşmıyoruz. Ancak Tokat ve üzerindeki bölümde bu tür vakalara daha sık rastlıyoruz. Bu tamamen kenenin cinsiyle ilgili bir durum ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Nisan-Mayıs ayıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Havaların iyice ısınmasıyla da sayıları arttı. Özellikle fındık bahçelerinde, park ve bahçelerde keneye rastlanabiliyor. O yüzden vatandaşlarımız dikkatli olmalı.”

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