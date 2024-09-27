Kengir rezervuarı devletleştiriliyor

Bakan tarafından yapılan açıklamada, bugün rezervuarın devlete devredilme süreci tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurzhan Nurzhigitov şöyle konuştu:

"Kengir rezervuarı bölgedeki ana su kaynağıdır ve yerel halk, yerel suyun kalitesi, mantıksız kullanımı ve ilgili çevre sorunları konusunda endişe duymaktadır. Sahadaki hidrolik yapılar içler acısı bir durumdadır. Nurzhan Nurzhigitov, rezervuarın devlet mülkiyetine geçmesi için öncelikle çok faktörlü bir inceleme yaparak mevcut sorunların çözümüne yönelik ilave tedbirlerin belirlenmesini sağlayacağız."

Ulytau bölgesinin en büyük rezervuarı olan Kengir, 1952’de kuruldu. Tesis 319 milyon metreküp hacmiyle enerji ve sulama için kullanılıyor ve uzun vadeli akış düzenlemesi sağlıyor.

Tesisin bu yılın sonuna kadar Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı'na bağlı cumhuriyet kuruluşu Kazvodkhoz'a devredilmesi bekleniyor.