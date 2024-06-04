Kent estetiği için çiçek dikimine başlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kent estetiği için çiçek dikimine başlandı

Terme Belediyesi, kent genelinde refüjler, kavşaklar ve yeşil alanlara kendi yetiştirdiği mevsimlik çiçekleri dikmeye başladı.

Terme ilçesi, muhteşem bir çiçek bahçesine dönüşüyor. Yerel seçimlerin hemen ardından şehir estetiği için çalışmalara başlayan Terme Belediyesi, peyzaj düzenlemeleriyle ilçeye güzellik katıyor.

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Kara yolları üzerindeki kavşaklarda, refüjlerde ve halkın sıkça ziyaret ettiği parklarda peyzaj çalışmaları yapan Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yazlık çiçek ve bitkilerin dikimine başladı.

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Kent estetiğine önem verdiklerini vurgulayan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Terme, doğal güzellikleriyle büyüleyen bir ilçe. Bu güzellikleri kent merkezimizde de yaşatmak için çaba harcıyoruz. Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4 bin m2 alan üzerine kurulu çiçek serasında kendi yetiştirdiğimiz çiçeklerle ilçemizi güzelleştiriyor. Mevsimlik olarak yetiştirdiğimiz 50 bin farklı çeşit çiçek fidelerini kentimizin çeşitli bölgelerine dikerek kent estetiğine katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

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Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında zaman zaman çocuklar için etkinlikler düzenlendiğini belirten Başkan Kul, "Amacımız, insanlara ve özellikle çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak. Bir çiçeğin nasıl yetiştiğini, bir soğanın nasıl büyüdüğünü, bir yaşamın nasıl yeşerdiğini anlatarak doğaya ve dünyamıza sahip çıkmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

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