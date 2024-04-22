Kent Lokantaları emeklilerin sığınağı oldu. Kuyrukların sonu gelmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çapa semtindeki Kent Lokantası'na, ucuz yemek yemek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kent Lokantası'nın girişinden sokağın başına kadar uzanan kuyruk yine gündem oldu. Çapa'daki Kent Lokantası 2022'de İBB'nin ilk lokantası olarak hizmet vermeye başlamıştı. Daha sonra birçok ilçede uygulamaya geçirilen ve 4 çeşit yemeğin 40 liraya servis edildiği Kent Lokantaları, hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların adeta sığınağı haline geldi.