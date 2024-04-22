Kent Lokantaları emeklilerin sığınağı oldu. Kuyrukların sonu gelmiyor

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Kent Lokantaları emeklilerin sığınağı oldu. Kuyrukların sonu gelmiyor
İBB'nin açtığı Kent Lokantaları, dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin can simidi haline geldi. Ucuz ve temiz yemek yemek isteyen vatandaşlar lokantaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çapa semtindeki Kent Lokantası'na, ucuz yemek yemek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kent Lokantası'nın girişinden sokağın başına kadar uzanan kuyruk yine gündem oldu. Çapa'daki Kent Lokantası 2022'de İBB'nin ilk lokantası olarak hizmet vermeye başlamıştı. Daha sonra birçok ilçede uygulamaya geçirilen ve 4 çeşit yemeğin 40 liraya servis edildiği Kent Lokantaları, hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların adeta sığınağı haline geldi.

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