Kent lokantalarına talep artıyor! Evde pişen yemek daha pahalıya geliyor

Balıkesir'de hizmete açılan Kent Lokantası, üniversite öğrencilerinden, çalışanlara ve emeklilere kadar pek çok kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Her gün yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 50 TL'den satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki Toplu Taşıma Merkezi'nde hizmete sunulan Kent Lokantası'nda günlük bin kişilik yemek çıkıyor.

Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 50 TL'den satılıyor. Özellikle emeklilerin yoğunlukla tercih ettiği Kent Lokantası, ailesinden uzakta ev yemeğine özlem duyan üniversite öğrencilerini de ağırlıyor. Dar gelirli ailelerin de çocuklarıyla birlikte sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Askıda Yemek' uygulaması sayesinde dayanışmayı güçlendirirken, bütçesi olmayan dar gelirlinin yemeği de ücretsiz olarak karşılanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Barınma gibi beslenme de halkımızın en temel haklarından. Bu kapsamda biz 'Yakın Kart' ile vatandaşlarımızın ekonomik yükünü omuzladık. Kent Lokantamızı hizmete açarak Balıkesirli hemşehrilerimizin sağlıklı ev yemeklerini uygun fiyatlarla yemesine olanak sağladık. İstedik ki emeklisinden öğrencisine herkes gelebilsin ve sağlıklı bir şekilde yemeğini yesin. Açıldığı günden itibaren Kent Lokantamız yoğun ilgi görüyor. Halkçı belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Üniversite öğrencisi olduğunu ve yurtta kaldığı için ev yemeği yemeyi özlediğini belirten Burak Emre Kılıç, "Kent Lokantası'nı denemek istiyorduk, çok hoşumuza gitti. Belediyemizin böyle güzel bir yer açması ve böyle uygun bir fiyata ev yemeği yedirmesi gerçekten önemli, bizim adımıza güzel" dedi.

Kent Lokantası'nda yemeklerin çok uygun fiyattan satılması nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Hayati Hakan, yemeklerin de lezzetli olduğunu söyledi.

'4 ÇEŞİT YEMEĞİ DIŞARIDA 50 TL'YE YİYEMİYORUZ'

İdris Sılay da Kent Lokantası'nın kendisi gibi emekliler için çok iyi bir hizmet olduğunu söyledi.

Kent Lokantası'nda uygun fiyata yemek yiyebildiklerine dikkati çeken Zümrüt Yıldırım da "4 çeşit yemeği dışarıda 50 TL'ye yiyemiyorsunuz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL BUGÜN KONYA'DA KENT LOKANTASI AÇILIŞINA KATILDI

Konya Ereğli Belediyesi’nin Kent Lokantası’nın açılışına katılan CHP lideri Özgür Özel, kalabalığa seslendi. Geçen ay 72. Kent Lokantasının Bilecik'te açıldığını hatırlattı.