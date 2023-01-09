﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu

Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tuvalette, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören tuvalet işletmecisi durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 73 yaşındaki Hilmi Şeker olduğu tespit edildi.

Şeker'in cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.(AA)