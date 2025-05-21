Kent uzlaşısı davasında 10 kişi hakkında karar!

İstanbul'da CHP'nin kazandığı ve DEM Parti'nin aday göstermediği belediyeleri kapsayan "kent uzlaşısı davasında" ilk duruşma görüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

"Kent Uzlaşısı"ndan tutuklanan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 ismin yargılandığı duruşma ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma 18 Eylül'e ertelendi.