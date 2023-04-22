Kentsel dönüşümde yarısı devletten kampanyasından nasıl yararlanılır

Kentsel dönüşümde yarısı devletten kampanyasında mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Kentsel dönüşümde yarısı devletten kampanyasından nasıl yararlanılır

Editör: Hamza Özalkuş

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı’nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde 2+1 100 metrekareye kadar ve 3+1 120 metrekareye kadar olan konutların maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kampanyanın detaylarını açıkladı. Buna göre, 100 m² 2+1 daire için 750 bin TL devletten, kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

1- Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

3- Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, Proje aşamasına geçilecek.

4- Ruhsat alma süreci başlayacak.

5- Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

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