Kentsel dönüşümü İsmailağa cemaati yapacak

İktidar kentsel dönüşümü de bir rant aracı olarak kullanıyor. Şimdi de milyarlık kentsel dönüşüm ihalesiyle devletin kasasından İsmailağa Cemaati’ne para aktarılacak.



Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “Yalova’daki Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi” için 25 Ocak 2023 tarihinde ihale düzenledi. İhale kapsamında 717 konut, 19 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin yapılacağı açıklandı. İnşaatların 600 gün içerisinde tamamlanacağı da belirtildi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, dev ihaleyi, 1 milyar 45 milyon TL bedelle Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’nin aldığı açıklandı. İhale sonucunun yaklaşık 6 ay gizlenerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra, 7 Haziran tarihinde açıklanması da dikkat çekti. Ayrıca üç şirketin katıldığı ihalede iki şirketin verdiği teklifin geçersiz sayılması da dikkatçeken bir başka nokta oldu.



Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında, deprem konutlarını inşa eden Tek-Çelik Şirketi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mehmet Çelik olduğu belirtiliyor. Çelik, daha önce yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır cemaatin içerisinde olduğunu ve elinden geldiği kadar cemaate katkı sağladığını” belirtmişti.

CEMAATİN KİLİT İSMİ

Ancak Mehmet Çelik, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü ve daha sonra elinden alınan İsmailağa soruşturmasının da kilit ismiydi.

Cihaner’in 2007 yılında başlattığı İsmailağa soruşturmasına yönelik hazırladığı fezlekede, Mehmet Çelik’in “İsmailağa Cemaati’nin aktif üyesi olduğu ve Cemaat’in siyasi sorunlarını çözdüğü” belirtiliyordu. Fakat, Cihaner’in yürüttüğü ve “Fethullahçı yapılanma” ile genişlettiği soruşturma daha sonra elinden alınarak kapatıldı ve Cihaner'in makam odasında gözaltına alınarak tutuklandığı süreç başladı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Cihaner'in hazırladığı fezlekede, telefon görüşmeleri dinlemeye alınan Mehmet Çelik'in işlediği suçlar şu şekilde sıralanıyor:

Osman Pepe (dönemin AKP Kocaeli Milletvekili) ile vergi kaçakçılığı suçuna dair konuşmalar yaptığı,



Muhtelif ihalelerde ihaleye fesat karışma suçunu işlediği, ihale girilmeden işlerin alınacağı,



Takip ettiği bazı yurtdışı ihalelerinde komisyon adı altında rüşvet verildiği\verileceği,

Örgütün baskı ya da telkini ile okula gönderilmeyen bazı çocukların takibini yapan Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin tayinini çıkarılması ya da başka şekilde pasifize edilmesi için girişimlerde bulunulduğu,

Hilmi Güler’i (Dönemin AKP Ordu Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı) arayarak talimat veriri şekilde ticari rakibi konumunda olduğu anlaşılan firmaya izin ya ihale verilmemesi için telkinde bulunduğu izlenimi veren bir takım iletişimler tespit edilmiştir.



Tek-Çelik Şirketi, 2011’den bugüne dek kamudan 8 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerinin toplam bedeli ise yaklaşık 1,6 milyar TL. 2011’deki Van depreminin ardından Erciş'e, 2020’deki Ege depreminin ardından da İzmir’e inşa edilen deprem konutları da yine Çelik'in şirketi tarafından yapıldı. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de ihaleler alan şirket, İSKİ'nin atık su ve kanal inşaatı işlerini üstlendi. Şirket, TOKİ’den aldığı ihalelerle İstanbul Esenler’de kentsel dönüşüm ve gelişim projesini de inşa etti.