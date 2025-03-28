Keny Arroyo'nun morali bozuk

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo ülkesi Ekvador'da süre alamadı. Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Sebastian Beccacece, son iki Dünya Kupası Eleme maçında Beşiktaşlı oyuncu Keny Arroyo'nun yerine henüz profesyonel seviyede maçı olmayan 17 yaşındaki Darwin Guagua'yı tercih etti.

MORALSİZ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Beccacece tarafından forma şansı bulamayan Keny Arroyo, moralsiz bir şekilde Türkiye'ye döndü. Arrayo Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor karşısında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmıştı.