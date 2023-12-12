Kenya bağımsızlığının 60'ıncı yılında vize uygulamasını kaldırma kararı aldı

Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto, İngiltere'den bağımsızlığın 60'ıncı yılında, ülkeye girişte vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Kenya bağımsızlığının 60'ıncı yılında vize uygulamasını kaldırma kararı aldı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Uhuru Bahçeleri Anıt Parkı'nda, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının 60'ıncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Devlet Başkanı William Ruto'nun yanı sıra Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde, yabancı misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi, askeri geçit töreni düzenlendi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ruto, törende yaptığı konuşmada, 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurdu.

Bağımsızlığın 60'ıncı yılı dolayısıyla vatandaşlarına "birlik ve beraberlik" çağrısı yapan Ruto, vize kararının 2024'ten itibaren uygulanacağını belirtti.

Ruto, "Ocak 2024'ten itibaren Kenya vizesiz ülke olacak. Artık dünyanın herhangi bir köşesinden biri Kenya'ya gelmek için vize başvurusu yapmayacak." dedi.

Nairobi'de 4 Eylül'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nde Ruto, Kenya'ya girişte vize serbestliği getireceklerini duyurmuştu.

Svahili dilinde "cumhuriyet" anlamında kullanılan "Jamhuri Günü", 12 Aralık 1963'te Kenya'nın bağımsızlığını kazanmasını temsil ediyor.

kenyadfsdf.webp

kenya.jpg

Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
Kataraktı olanlar dikkat Sağlık
Kataraktı olanlar dikkat
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı Gündem
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı
İşte metabolizma güçleri Sağlık
İşte metabolizma güçleri
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var Ekonomi
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir?
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı