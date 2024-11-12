Kenya döviz rezervleri üç yılın zirvesinde

Son on haftada Kenya'nın döviz rezervleri, Kenya Merkez Bankası'nın (CBK) doları bol miktarda satın almasıyla birlikte 1.97 milyar dolar artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta, rezervlerde yüzde 8.6’lık rekor bir artış yaşanarak, toplam 9.323 milyar dolara ulaşıldı. Bu sıçrama, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 3.6 milyar dolarlık orta vadeli program kapsamında gecikmelerin ardından Kenya’ya 606 milyon dolarlık ödemeyi onaylamasından yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti. Mevcut rezervler, 4.8 aylık ithalatı karşılayacak seviyede olup, yasal gereklilik olan dört ayın ve Doğu Afrika Topluluğu’nun (EAC) 4.5 aylık ithalat gerekliliğinin üzerinde bulunuyor.

Kenya Merkez Bankası Başkanı Dr. Thugge, "Döviz miktarında önemli bir artış gözlemledik. Bankalardan ve diaspora havalelerinden gelen döviz akışını düzenlemek ve kurdaki dalgalanmaları sınırlamak için döviz alımı yaptık," şeklinde açıklamada bulundu.

Şilin, son haftalarda 129.19 ile 129.21 Kenya şilini bandında istikrarlı bir şekilde kalmayı başardı. Bu istikrar, tarım ihracatından gelen güçlü döviz girişi, yurtdışında yaşayan Kenyalılardan gelen havaleler ve turizm sektöründeki yüksek sezonun yaklaşmasıyla destekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasadan fazla likiditeyi çekme adımları da dövizdeki oynaklığı azaltarak şilinin istikrarını sağlamlaştırıyor.

Son haftada Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından dolar, diğer para birimlerine karşı güç kazandı. Güney Afrika randı yüzde 1.7 düşerken, Çin yuanı üç ayın en düşük seviyesine, Euro ise dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Trump'ın güçlü dolar politikalarının Fed’i yüksek faiz oranlarını sürdürmeye yönlendirmesi bekleniyor, bu da doların değer kazanmasına yol açabilir.