Kenya, maymun çiçeği salgınını doğruladı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı yetkililer, yerel basına verdikleri demeçlerde virüs testi pozitif çıkan kişinin Kenya-Tanzanya sınırı boyunca ülkeden geçtiğini belirttiler.

Kenya Sağlık Bakanlığı baş sekreteri Mary Muthoni, sağlık görevlilerinin virüsün yayılmasını önlemek için görevlendirildiğini söyledi.

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde de daha çok maymun çiçeği diya anılan Mpox, Doğu, Orta ve Batı Afrika'nın ormanlık alanlarına özgü bir hastalık.

Söz konusu hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, deri döküntüsü, baş ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve genel vücut ağrıları bulunur.

Virüs, hasta bir kişiyle doğrudan temas yoluyla ve ayrıca solunum damlacıkları yoluyla yayılabilir.