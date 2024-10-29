Kenya'da 5 gündür aranan rahibenin cesedi kanalizasyondan çıktı

Homa Bay'de görev yapan 23 yaşındaki rahibe adayı Yvonne Jirangwa’nın cesedi, 27 Ekim Pazar günü, Rongo Katolik Kilisesi'ndeki bir kanalizasyon çukurunda bulundu. Olayla ilgili hem cinayet hem de boğulma şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Jirangwa’nın 24 Ekim’de kaybolmasının ardından aramalar yapılmış ancak sonuç alınamamıştı.

Olayın Ardından Araştırmalar Başlatıldı

Rongo Katolik Kilisesi'ne bağlı olan rahibe adayı Yvonne Jirangwa, en son 24 Ekim Perşembe günü görüldü. Kilise yönetimi ve diğer rahibeler, Jirangwa’dan haber alamayınca kayıp bildiriminde bulundu. Rongo Polis Komutanı Salim Fundi, kayıp ihbarının ardından arama çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Ancak tüm çabalara rağmen genç rahibeye ulaşılamamış, cesedi birkaç gün sonra bir rahibenin kanalizasyon çukurunda bulmasıyla olay ortaya çıkmıştı.

Kilisenin çiftlik kısmına doğru ilerleyen bir rahibenin, kanalizasyon çukurunda ceset olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturmayı genişletti. Yapılan açıklamada cesedin incelenmek üzere Rosewood Hastanesi morguna kaldırıldığı bilgisi verildi.

Homa Baylılar Huzursuz

Olay, Homa Bay'deki Katolik cemaati içinde büyük bir üzüntü ve belirsizlik yarattı. Bölgedeki Homa Bay diyakoz vekili Gabriel Atieno, olayın aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Atieno, “Bütün inanç topluluğumuz bu trajik kayıptan büyük üzüntü duyuyor,” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri, hem cinayet hem de kazara boğulma ihtimallerini göz önünde bulundurarak kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini belirtti.

Benzer Bir Olay Kirinyaga’da Yaşandı

Aynı günlerde, Kenya’nın Kirinyaga bölgesindeki Mukonyo köyünde de benzer bir olay meydana geldi. 50 yaşındaki bir adam, gece geç saatlerde kayıp keçisini ararken 23 metre derinliğindeki bir kuyuya düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre adam, keçisinin bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gitmiş ve karanlıkta yolunu bulmak için kuzeninin el feneri getirmesini beklerken kuyuya düşmüştü. Kuzeninin yardıma koşmasına rağmen kurtarılamayan adamın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bu iki trajik olay, Kenya’da kanalizasyon ve kuyu gibi tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde toplumda farkındalık yarattı.