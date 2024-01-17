Kenya'da açlık tarikatı lideri ve 30 zanlı akıl sağlığı kontrolünden geçirilecek

Kaynak: AA
Kenya'da açlık tarikatı lideri ve 30 zanlı akıl sağlığı kontrolünden geçirilecek
Kenya'da 'açlık tarikatı' olarak bilinen ve 429 kişinin ölümüne neden olan zanlılar akıl sağlığı kontrolünden geçirilecek.

Kenya’da, “açlık tarikatı” olarak bilinen bir grubun lideri olan Paul Mackenzie ve 30 diğer zanlı, yargılanmadan önce akıl sağlığı kontrolünden geçirilme kararıyla karşı karşıya kaldılar. Bu grup, 429 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Doğu Afrika’daki Kenya’da, Mackenzie ve 94 suç ortağı, hakim karşısına çıkmak üzereydi. Duruşma sırasında, savcılar, Mackenzie ve 30 diğer zanlının akıl sağlığı kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, bu talebi kabul etti ve bir sonraki duruşmanın 6 Şubat’ta yapılmasına karar verdi. Zanlılar, cinayet, terör ve işkence gibi çeşitli suçlamalarla yüzleşecekler.

Mackenzie, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve bu ölümlerden sorumlu olduğunu kabul etmiyor. Bu durum, olayın karmaşıklığını ve yargılamanın önemini daha da artırıyor.

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