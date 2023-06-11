Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor

Kenya'da nisan ayında ortaya çıkan "açlık tarikatına" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kayıp 613 kişinin arandığı bildirildi.

Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor

İçişleri Bakanlığı, yüzlerce dönümlük arazide yapılan çalışmalarda, geçen hafta 6 kişinin daha toprak altından çıkarıldığını ve ölü sayısının 264'e ulaştığını açıkladı.

Arazide aranan kayıp kişilerin sayısı da 613 oldu.

Operasyonun başından bu yana tarikata yönelik 45 gözaltı yapılırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarıldı.

Müritlerini aç alarak Hz. İsa'ya kavuşacakları vaadiyle kandıran Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin davası da ileri bir tarihe ertelendi.

Tutuklu yargılanan Mackenzie'nin, adil yargılanma talebiyle hapishanede ölüm orucuna başladığı ileri sürüldü.

Ölenlerin cesetlerine yönelik yapılan otopside, bazı kişilerin, özellikle de çocukların nefes alamadıkları gerekçesiyle öldüğü belirlenmişti.

Ortaya çıkan skandal sonrasında Kenya polisi, çok sayıda tarikat ve gruba karşı operasyon düzenlemişti.

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