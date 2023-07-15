Kenya'da halk sokaklara döküldü

ODA TV'nin haberine göre; Kenya'nın muhalefet partisi lideri "konuyu anayasa mahkemesine taşıyalım, gerginliğe gerek yok, anayasa mahkemesi ne derse onu yapalım" dese de, halk sokağa döküldü ve muhalefet liderine " Sen iktidarın suç ortağısın, sen vatan hainleriyle işbirlikliği içindesin, ülkeye sayısız mülteci geldi, zamlar yapıldı, laiklik ilkesine söylemler yapıldı, sesin çıkmadı ve sen iktidarı korumaktan başka bir bok yapmıyorsun diyerek suçluyor."

MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ OLAYLARI UMURSAMIYOR

Muhalefet partisi lideri kenyasporun şampiyonluğunu kutlayarak güne devam etti. İddialar ardı ardına kesilmezken, kenyasporlu futbolcularda protesto gösterilerine katıldı. Muhalefet lideri çayını içmeye devam ediyor

MAHKEME YASAYI ASKIYA ALMIŞTI



Bir hafta içinde ikincisi düzenlenen gösteriler, vergileri artıran ve “finans yasa” denilen tasarının geçen ay Devlet Başkanı William Ruto tarafından imzalanmasının ardından gerçekleşti. Tartışmalı zamlar arasında akaryakıt vergilerinin iki katına çıkarılması ve yeni konutların finansmanı için tüm çalışanlardan yüzde 1,5 oranında vergi alınması yer alıyor.

Hükümet, zamların borçları ödemek ve gençlere iş imkanı yaratmak için gerekli olduğunu söylüyor ancak yasa, anayasal kaygılar nedeniyle bir mahkeme tarafından askıya alınmıştı. Mahkeme kararına rağmen hükümet akaryakıta zam yapınca protestolar başladı.