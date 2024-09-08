Kenya’da okul yangını: 3 öğrenci yaralandı

Kenya’nın Isiolo kasabasında bir yatılı Kız Lisesi’nde halen nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının ekipler tarafından söndürülmesinin ardından incelemelerde bulunan ekipler 3 öğrencinin çıkan yangın sonucunda yaralandığını tespit etti.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan polis sözcüsü yangının kontrol altına alınmasından hemen önce Lise’deki yangının yatakhaneye sıçradığını ve bunun da yangında hasara neden olduğunu ifade etti.

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde de Nyeri kasabasında 5 Eylül tarihinde çıkan okul yangınında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitine yarın başlanacağı aktarıldı. Söz konusu feci yangında 21 öğrenci hayatını kaybetmişti.