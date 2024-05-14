Kenya'daki sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

Kenya'da etkisini arttıran şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama, sel felaketinde 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının ise 289'a yükseldiği belirtildi.

Meydana gelen selden 412 bin 336 kişinin etkilendiği ve 57 bin 120 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilirken, ulaşım, konut, eğitim, sağlık ve tarım gibi sektörlerin sel felaketi ciddi yara aldığının altı çizildi.

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.