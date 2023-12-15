Kenya'daki sellerde 170 kişi öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Kenya'daki sellerde 170 kişi öldü
Afrika ülkesi Kenya'da aşırı yağışlar sonucu oluşan sellerde 170 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar ve neden olduğu sellerden dolayı can kayıplarının arttığı belirtildi.

Açıklamada, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170'e ulaştığı belirtilirken geçen ay ortasından bu yana 600 bin Kenyalının evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yardım çalışmalarına Kenya ordusu da destek verirken afet nedeniyle tarım arazileri zarara uğradı, yol ve köprüler de hasar gördü.

Sel mağdurlarından Gabey Aliow Issak, basına yaptığı açıklamada, sel sularından kaçarken, düşüp elini kırdığını söyleyerek "Olaydan sonra ailemle birlikte Mandera kasabasındaki kampa sığındık." dedi.

Kenya Meteoroloji Ajansı ise şiddetli yağışların devam edeceği ve bu nedenle sel riski olan bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Kenya'da hükümet, sel mağdurları için 15 milyon dolarlık bütçe ayırmış ve "acil durum" ilan etmişti.

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