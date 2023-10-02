Kepçe kırıldı işçiler havada asılı kaldı. Ölüm kalım savaşı verdiler

İşçiler metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı...Vincin sepeti kırıldı, işçiler emniyet kemeriyle havada asılı kaldı. İşte bu andan itibaren saniyelerle yarış başladı. İşçiler kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Kepçe kırıldı işçiler havada asılı kaldı. Ölüm kalım savaşı verdiler

Adana’da vinç sepeti kırıldı, düşen 2 işçi emniyet kemeri sayesinde havada asılı kalarak kurtuldu.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Vinç ile apartmana çıkmaya çalışan 2 işçi, vincin sepetinin kırılması sonucu havada asılı kaldı. Sepet yan dönerken sepetten düşen işçileri, emniyet için taktıkları kemer kurtardı. 2 işçi havada asılı kalırken binanın 3. katındaki bir işyerinin çalışanları işçileri balkona çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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