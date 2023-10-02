Kepçe kırıldı işçiler havada asılı kaldı. Ölüm kalım savaşı verdiler

Adana’da vinç sepeti kırıldı, düşen 2 işçi emniyet kemeri sayesinde havada asılı kalarak kurtuldu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Vinç ile apartmana çıkmaya çalışan 2 işçi, vincin sepetinin kırılması sonucu havada asılı kaldı. Sepet yan dönerken sepetten düşen işçileri, emniyet için taktıkları kemer kurtardı. 2 işçi havada asılı kalırken binanın 3. katındaki bir işyerinin çalışanları işçileri balkona çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.