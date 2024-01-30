Kepçe kulak nasıl tedavi edilir

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Çaypınar Eser, “kepçe kulak” estetiğinin tatmin edici bir ameliyat olduğunu ifade etti.

ESER: DİKİŞLE ŞEKİLLENDİRMEYİ TERCİH EDİYORUM

Okul çağındaki çocuklarda görüntü olarak rahatsız edici ve psikolojiyi kötü yönde etkileyen kepçe kulak görüntüsü, hem çocuklarda hem yetişkinlerde öz güven sorununa neden oluyor. Birçok kişi ve ebeveyn, modern tıbbın sunduğu imkânlardan faydalanarak estetik operasyonlara yöneliyor. Psikolojik sorunlar ve öz güven eksikliğinin çözülmesi için kepçe kulak estetiğinin ilkokula başlamadan önce yapılmasını öneren KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Çaypınar Eser, “Operasyon iki yolla, kıkırdak parçası alarak veya kıkırdak parçası almadan sadece dikişle şekillendirme ile gerçekleştiriliyor. Her iki yöntem de başarılı olsa da, kulak kepçesinden kıkırdak almak bazen komplikasyonlara yol açtığı için genellikle dikişle şekillendirmeyi tavsiye ediyorum.” dedi.

“GECE YATARKEN TENİSÇİ BANDI KULLANILMALI”

Dikişler ve kesi kulak arkasında olduğu için herhangi estetik bir soruna neden olmadığını söyleyen Dr. Çaypınar, 7-10 gün arası kulak bandajı yapıldığını anlattı ve şunları ekledi: “İlk 2-3 ay, yapılan cerrahiyi korumak için gece yatarken tenisçi bandı kullanılması gerekiyor. Operasyon, tek kulak için yaklaşık 30-40 dakika sürüyor. Lokal anestezi ile hastayı uyutmadan, sadece kulak uyuşturularak yapılan bir ameliyattır.”



