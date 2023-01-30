Saç derisinin pul pul dökülmesiyle gözlemlenen kepek sorunu saç derisinde çok sık rastlanan bir problemdir. Saçta kepek oluşumu çeşitli yollarla giderilebilir. Peki, Kepek nedir nasıl geçer? Kepekli saça ne iyi gelir?

KEPEK NEDİR?

Kepek, saç derisinde kaşıntıya sebep olan, pul pul dökülen deri hastalığı olarak tanımlanabilir.

Kepek kafa derisini etkileyen bir cilt hastalığı olarak bilinmektedir. Beyaz deri pulları, kırmızı cilde sebep olur.

Yaş, stres gibi faktörler kepeğe neden olabilmektedir. Doğru tedavi ve bakımla kepekten kurtulmak mümkündür.

KEPEK NASIL GEÇER?

Kepek, doğru tedavi ve bakımla kontrol altına alınabilmektedir. Hafif kepeğe sahip olanlar öncelikle yağ ve ciltte biriken hücrelerin birikimini azaltmak için kepek önleyici şampuanlarla düzenli temizliği deneyebilir.

Bu durum işe yaramazsa uzman doktora başvurarak ilaçlı kepek şampuanı kullanılabilir.

Saç yapısı kuru olan kişiler, az sıklıkla şampuan kullanımı veya saç derisini nemlendirecek saç kremi kullanmanın faydalarını görebilirler.

Kepek tedavisi için ilaçlı ve ilaçsız saç derisi ürünleri, köpükler, spreyler ve yağlar mevcuttur. Size en uygun kepekten kurtulacak ürünleri deneyerek bulmak gerekebilir.

KEPEK NASIL GEÇER?

Kepeğin miktarını azaltmak ya da kepek tedavisini desteklemek için kişinin uygulayabileceği birkaç bitkisel ürün ve yaşam kalitesi değişiklikleri mevcuttur.

Çay ağacı yağı, tarih boyunca sivilceden sedef hastalığına kadar değişen cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca kepek belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek güçlü antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır.

Hindistan cevizi yağının potansiyel antimikrobiyal özellikleri, kepek oluşumuna neden olabilecek mikrobik faktörlerle savaşır. Nemlendirme özelliği ise cildin nemini artırır, egzama ve kepek belirtilerini azaltabilir.

Aloe Vera'nın da antimikrobiyal ve antifungal özellikleri bulunur. Araştırmalar Aloe Vera'nın bu özellikleri ile kepeğe iyi gelebileceğini belirtir.

Omega-3 yağ asitleri, cilt sağlığı için hayati öneme sahiptir. Cildin yağ üretimine ve nemlendirmeye yardımcı olurken, yara iyileşmesini destekler ve erken yaşlanmayı önler. Omega-3 yağ asitlerindeki eksiklik, kuru saçlar, kuru cilt ve hatta kepek gibi bir dizi belirtiye neden olabilir.

Somon, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıklar mükemmel bir Omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Ayrıca bir balık yağı takviyesi alabilir ya da keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi diğer Omega-3 bakımından zengin gıdaların alımını artırabilirsiniz.