Kepenkler birer birer kapanıyor: Yeni yasa İsviçre’de rekor sayıda iflasa sebep oldu

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Kepenkler birer birer kapanıyor: Yeni yasa İsviçre’de rekor sayıda iflasa sebep oldu

İsviçre'de Haziran ayında iflas başvuruları yüzde 50 arttı. Uzmanlara göre bu artışın arkasında, devlet borçlarını ödemeyen şirketleri daha sert cezalandıran yeni bir yasa değişikliği var.

İsviçre’de 2025’in ikinci çeyreğinde şirket iflasları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,6 oranında arttı. Haziran ayında bu artış yüzde 50’ye ulaştı. SRF’nin haberine göre, yıl başında yürürlüğe giren yasa ile belediyeler ve kantonlar, devlete borcu olan şirketleri iflasa zorlayabiliyor. Önceden sadece mal varlığına haciz işlemi uygulanabiliyordu.

Creditreform alacaklılar birliği başkanı Claude Federer’e göre, süresi dolan ödeme takvimleri ve sonuçlanan yasal süreçler nedeniyle iflas dalgası şimdi görünür hale geldi. 2025 yılı sonunda toplamda 14 bin şirketin iflas etmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu gelişmenin İsviçre ekonomisi üzerinde ciddi baskılar yaratabileceğini vurguluyor.

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