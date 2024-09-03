Kerem Aktürkoğlu Benfica'da. Resmen açıklandı

Portekiz'in Benfica Kulübü, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Portekiz'e giden Kerem'in 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığı da duyuruldu.

25 yaşındaki Kerem için Benfica'nın Galatasaray'a 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği de belirtildi.

Portekiz basınından A Bola, Benfica'da yılda 2 milyon euro maaş alacağını ileri sürdüğü Kerem'in sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma maddesinin olduğunu yazdı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a 2019-2020 sezonu sonunda Erzincanspor'dan transfer edilmişti.