Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda mesajında o isme özellikle teşekkür etti!

Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla dönmeye hazırlanan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya veda etti.

Milli yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında özellikle Benfica Başkanı Rui Costa'ya teşekkür etti.

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya şu sözlerle veda etti:

"Ne yazık ki veda etme zamanı geldi. Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Her şeyden önce, tüm takım arkadaşlarıma, çok değerli hocam Bruno Lage’ye ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm harika insanlara yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle bu zamanı paylaşmak benim için büyük bir onur oldu.

Özel bir teşekkür de harika taraftarlarımıza gidiyor. İlk günden son güne kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadın ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an kalbimde sonsuza dek saklanacak. Bu kulübün hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak.

İlk Avrupa deneyimimde sizlerden sonsuz destek gördüm ve bunun için minnettarım. Sizlere hak ettiğiniz ulusal şampiyonluğu getirememenin hüznüyle ayrılıyorum ama bu muhteşem takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben ise bundan sonra Benfica’nın gerçek bir taraftarı olarak sizleri her zaman desteklemeye devam edeceğim.

Son olarak, Başkanımız Rui Costa’ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim, Başkanım."