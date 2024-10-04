Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig devi devreye giriyor. Dev bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaray’dan Benfica’ya giden Kerem Aktürkoğlu sezon başından bu yana fırtına gibi esiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan yıldız oyuncu çıktığı 5 maçta 4 gol atarak 2 asist yaptı.

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu dev kulüplerin radarına girdi. Fichajes'te yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu bu performansı sonrası Manchester United'ın devreye girmeye hazırlanıyor.

İngiliz devinin bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığı belirtilirken, Benfica'nın 12 milyon euroya bu transferi bitirmesinin fazlasıyla başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı.